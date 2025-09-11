Περιστέρι: Στη φυλακή ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε αστυνομικό

Στη φυλακή οδηγείται μετά το τέλος της απολογίας του ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, ο οποίος εμπλέκεται στην καταδίωξη στο Περιστέρι και παρέσυρε αστυνομικό.

Ο 20χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Η καταδίωξη από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ομάδας ΔΙΑΣ, έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε ότι αυτοί που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο ήταν αστυνομικοί, λόγω του ότι βρίσκονταν σε συμβατικό αυτοκίνητο και τρομοκρατήθηκε, βλέποντας τους να τον σημαδεύουν με τα όπλα.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξε η δικαιοσύνη για τον οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, σταμάτησε το αυτοκίνητο μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.

Το χρονικό

Η καταδίωξη από τους αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ομάδας ΔΙΑΣ, έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οδηγοί δεν σταμάτησαν στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και άρχισαν να παραβιάζουν ερυθρούς σηματοδότες για να ξεφύγουν. Τελικά, στην οδό Αρκαδίας στο Περιστέρι, τα δύο οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Ο μεν 20χρονος οδηγός, σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας προσπάθησε να διαφύγει και ανέπτυξε ξανά ταχύτητα και δεν δίστασε να χτυπήσει με το ΙΧ αυτοκίνητο του έναν αστυνομικό, τραυματίζοντας τον. Ο έτερος 20χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς μετά τη σύλληψη.

Πηγή: in.gr