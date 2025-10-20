Περιστέρι: Πλούσιο το ποινικό παρελθόν του 37χρονου θύματος - Το τηλεφώνημα πριν το έγκλημα

Γνώριμος των Αρχών και με «πλούσιο» ποινικό παρελθόν, ήταν ο 37χρονος από τη Βουλγαρία, που δολοφονήθηκε στο Περιστέρι, έξω από κλαμπ στο Μπουρνάζι.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το θύμα της δολοφονικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10/25), ήταν σεσημασμένο για ανθρωποκτονία και για υποθέσεις κατοχής όπλων, ενώ είχε κάνει και φυλακή στη Λάρισα.

Το έγκλημα σημειώθηκε, όταν ο 37χρονος που διασκέδαζε σε κλαμπ στο Μπουρνάζι παρέα με μία γυναίκα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα.

«Έλα έξω να μιλήσουμε» του είπαν, με τον 37χρονο να απαντά «έλα μέσα καλύτερα, να καθίσουμε».

Στη συνέχεια, το θύμα βγήκε έξω από το κλαμπ, με τον δράστη να τον μαχαιρώνει στην κοιλιά.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές παίρνουν καταθέσεις και «ξεσκονίζουν» τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη, αλλά και να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στο κίνητρο της δολοφονίας.

Πηγή: cnn.gr