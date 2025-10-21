Περιστέρι: Παραδόθηκε στις Αρχές ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου

Στις αρχές παραδόθηκε λίγο μετά τις 10:30, ο ο δράστης της δολοφονίας στο Περιστέρι, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής μαχαίρωσε στην κοιλιά και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο.

Σημειώνεται ότι το θύμα της δολοφονικής επίθεσης ήταν σεσημασμένο για ανθρωποκτονία και για υποθέσεις κατοχής όπλων, ενώ είχε κάνει και φυλακή στη Λάρισα.

Το χρονικό

Το έγκλημα σημειώθηκε, όταν ο 37χρονος που διασκέδαζε σε κλαμπ στο Μπουρνάζι παρέα με μία γυναίκα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα.

«Έλα έξω να μιλήσουμε» του είπαν, με τον 37χρονο να απαντά «έλα μέσα καλύτερα, να καθίσουμε».

Στη συνέχεια, το θύμα βγήκε έξω από το κλαμπ, με τον δράστη να τον μαχαιρώνει στην κοιλιά.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: cnn.gr