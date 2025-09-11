Περισσότερη πυροπροστασία στις Οινιάδες, μας «λένε» οι εμπρηστές

Γρήγορα περιορίστηκε η φωτιά που ξέσπασε πρόσφατα στις Οινιάδες, όμως τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη για αυξημένα μέτρα πυροπροστασίας και καλύτερη συνεργασία δασικής, αρχαιολογικής και πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Ευτυχώς αυτή τη φορά η φωτιά στις Οινιάδες που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης περιορίστηκε πολύ γρήγορα χάρις και την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και γιατί σε αντίθεση με τη φωτιά του Ιουλίου, οι καιρικές συνθήκες προχθές ήταν ευνοϊκότερες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μάλιστα ο αριθμός των στρεμμάτων που κάηκαν εκτιμάται μόνο σε 10 με 15 στρέμματα. Αυτό είναι το παρήγορο. Το δυσάρεστο είναι ότι η περιοχή φαίνεται από τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα πως έχει γίνει στόχο εμπρηστών.

Και εδώ είναι που προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Τους εμπρηστές δυστυχώς αν δεν μπορείς να τους πιάσεις δεν μπορείς ούτε να τους προλάβεις. Επομένως, τίθεται ζήτημα για αυξημένα μέτρα πυροπροστασίας - πυρασφάλειας στην περιοχή και κυρίως περιμετρικά του αρχαίου θεάτρου Οινιαδών και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου. Και χρειάζεται περισσότερη συνεργασία των εμπλεκομένων υπηρεσιών (δασική, αρχαιολογική, πυροσβεστική), γιατί ακούσαμε από κατοίκους της περιοχής ότι μόλις έφτασαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής βρήκαν τον αρχαιολογικό χώρο κλειδωμένο… Δεν μπορεί όταν η φωτιά είναι εν εξελίξει και φουντώνει να ψάχνει να βρεις τρόπο πως θα μπεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο για να τον σώσεις…

Εφημερίδα «Συνείδηση»