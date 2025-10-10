Περιμετρική Μακρυνείας: 1,5 εκατ. ευρώ ζητά ο εργολάβος για εργασίες που ο Δήμος δεν πιστοποίησε ποτέ

Η περιμετρική οδός της Μακρυνείας, που αποδείχτηκε ένα έργο κακοσχεδιασμένο, πρόκειται να «ταλαιπωρήσει» κι άλλο το Δήμο Αγρινίου και αυτό γιατί ο ανάδοχός του, η εταιρεία «ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ – Ιόνιος Α.Ε», με αγωγή της ζητά από το δήμο Αγρινίου να της καταβληθεί πόσο ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται σταλίες και εργασίες που έγιναν και δεν πληρώθηκαν ποτέ, καθώς επίσης ζημιές που υπέστη το εργοτάξιο του έργου από τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν πλήξει την περιοχή το Δεκέμβριο του 2017. Όλα αυτά από την πλευρά του αναδόχου υπολογίζονται για την ακρίβεια σε 1.457.000€.

Ο Δήμος Αγρινίου, ωστόσο, από την πλευρά του δεν παρέλαβε το έργο, που θα πρέπει να σημειωθεί ότι δόθηκε στην κυκλοφορία σταδιακά το 2017, ακριβώς γιατί θεωρούσε ότι υπήρχαν εργασίες που δεν είχαν γίνει, ενώ προβλέπονταν στη μελέτη και σύμβαση του έργου, όπως για παράδειγμα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού στους κόμβους του δρόμου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Δήμος Αγρινίου δεν παρείχε ποτέ πιστοποιήσεις -ενώ του είχε ζητηθεί από τον ανάδοχο- για εργασίες που ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν εκτελέστηκαν ποτέ. Από την πλευρά του αναδόχου, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται λόγος για εργασίες που έγιναν, αλλά καταστράφηκαν από τις πλημμύρες. Βέβαια έχοντας παρέλθει πλέον τόσα χρόνια, το έργο θεωρείται αυτοδίκαια πως έχει παραληφθεί σιωπηρά.

Ο δρόμος σχεδιάστηκε εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης της αρδευτικής διώρυγας Δ14, η οποία διατρέχει την περιοχή από το Ζευγαράκι μέχρι τον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας, ενώ στη συνέχεια ο δρόμος φτάνει μέχρι το Δαφνιά. Με αυτή τη χάραξη ήταν εφικτό το έργο να σχεδιαστεί εύκολα, γρήγορα και χωρίς κόστος απαλλοτριώσεων και πιθανών μεγάλων καθυστερήσεων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαλλοτριώσεις.

Ο νέος δρόμος, όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί, φάνηκε να μην μπορεί να δώσει κάποιο θετικό αναπτυξιακό πρόσημο για την περιοχή, καθώς η χάραξη του βρίσκεται μακριά από την παρόχθια ζώνη της Τριχωνίδας, πράγμα που αν συνέβαινε θα βοηθούσε στην αξιοποίηση της λίμνης, ενώ από τη στιγμή που ακολουθεί τη χάραξη της αρδευτικής διώρυγας παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, όπως κλειστές στροφές και ανάποδες κλίσεις σε πολλά σημεία. Βέβαια σε κάποιο βαθμό μπορεί να έχει αμβλύνει η ύπαρξη του δρόμου κυκλοφοριακά προβλήματα, που δημιουργεί η διέλευση των οχημάτων μέσα από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Από την άλλη όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνδέσεις του δρόμου με ορισμένα χωριά, με αποτέλεσμα και για τους κατοίκους της περιοχής να μην είναι και ο πλέον εύχρηστος δρόμος για τις μετακινήσεις τους, από τη στιγμή μάλιστα που λόγω του ότι διέρχεται μέσα από αγροτική περιοχή διασταυρώνεται με πολλούς αγροτικούς δρόμους και «συναντά» αγροτικά μηχανήματα και ζώα.

Έτσι σε ένα προβληματικό, όπως αποδείχθηκε από τη σχεδίασή του έργο, ήρθε να προστεθεί και η προβληματική σχέση του Δήμου Αγρινίου με τον ανάδοχο του έργου, η οποία καταλήγει στα δικαστήρια και θα κριθεί από αυτά. Σε κάθε περίπτωση στο Δήμο Αγρινίου υπάρχει η αισιοδοξία πως η αγωγή του αναδόχου δεν θα ευδοκήσει εύκολα από τη στιγμή που οι υπολειπόμενες εργασίες δεν πιστοποιήθηκαν ποτέ το Δήμο. Αυτός εκτιμάται εξάλλου πως είναι και ο λόγος που δεν ευδοκίμησαν και οι προσφυγές της αναδόχου εταιρείας στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων τα προηγούμενα χρόνια.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»