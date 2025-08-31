Περιμένουν το ΥΠΕΝ η Περιφέρεια και ο Δήμος

Αν κάτι χαρακτηρίζει το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα την Κυβέρνηση είναι η αναβλητικότητα.

Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για την επίλυση εκκρεμών και σημαντικών θεμάτων καθυστερούν χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση των ενεργειακών θεμάτων.

Οι ενεργειακές κοινότητες των δήμων και των περιφερειών δεν είδαμε να προχωρούν και να υλοποιούνται. Αλλά δεν έχει προχωρήσει κιόλας ούτε ο κυβερνητικός «Απόλλωνας»... Και στις δύο περιπτώσεις, αν υποθέσουμε ότι όντως υπάρχει περιθώριο να προχωρήσουν και τα δύο, εκκρεμούν κάποιες υπουργικές αποφάσεις.

Ο Σκυλακάκης που τον Οκτώβριο του 2024 πέρασε τη ρύθμιση για net - metering στις ενεργειακές κοινότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετική υπουργική απόφαση στη συνέχεια δεν εξέδωσε ποτέ. Το παζάρι για το πόσα χρόνια θα διαρκέσει το net - metering δεν τελείωσε και μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το τελειώσει ούτε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ έχει αξιοσημείωτη παρουσία σε ενεργειακά μεν θέματα, τα οποία όμως έχουν μεγάλο αποτύπωμα γεωπολιτικό, «αγγίζοντας» και θέματα της εξωτερικής πολιτικής, στα τρέχοντα φαίνεται ότι και αυτός δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις...

Το μόνο που πιθανότατα να δούμε να προχωράει ίσως τις επόμενες εβδομάδες είναι το ζήτημα της κάλυψης των ευάλωτων νοικοκυριών με φθηνό ρεύμα μέσω του προγράμματος «Απόλλωνας», αλλά με μία ενεργειακή κοινότητα ουσιαστικά πανελλαδικού χαρακτήρα, που μάλλον θα «τρέξει» και με τη συνδρομή της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων.

Υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι Δήμοι της περιοχής, όπως και ο Δήμος Αγρινίου, που προγραμματίζει δική του ξεχωριστή ενεργειακή κοινότητα, είναι «σαν έτοιμοι από καιρό» που λέει και ο Καβάφης.... Αλλά αν θέλαμε κάνουμε έναν παραλληλισμό ο πιο εύστοχος θα ήταν να πούμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αγρινίου έχουν δείξει ιώβεια υπομονή, περιμένοντας της αποφάσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εφημερίδα "Συνείδηση"