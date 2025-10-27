Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας – Κρήτης: Ημερίδα για την κλιματική ανθεκτικότητα

Ημερίδα συνδιοργάνωσαν οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, στο Ηράκλειο, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, με αντικείμενο την αμφίπλευρη ενημέρωση και συνεργασία των συμμετεχόντων στα Ευρωπαϊκά Έργα «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον δρόμο προς την κλιματική ανθεκτικότητα Path4PDE» (Horizon2020 – Pathways2Resilience) και «Climate Resilient crETE” – Κλιματικά Ανθεκτική Κρήτη» του προγράμματος «CLIMAAX Horizon Europe».

Συμμετείχαν, με χαιρετισμό που απεύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Ελλάδας Λίνος Μπλέτσας, ο

Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Κινητικότητας Κρήτης Ιωάννης Αναστασάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Κρήτης Νικόλαος Ξυλούρης.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο Δρ. Στέφανος Παπαζησίμου, (Προϊστάμενος Τμ. Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) παρουσίασε τους τομείς τρωτότητας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία δράσεων της Περιφέρειας, ενώ ο Ομότιμος Καθηγητής Γ. Στεφανίδης, (Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Π.Π), καθώς και η Δρ. Β. Συγγούνη (επιστημονική Συνεργάτιδα της ΠΔΕ) ανέλυσαν τη συμβολή της Αρχικής Αξιολόγησης και των Ενδιαφερόμενων Μερών στη διαμόρφωση Κοινού Οράματος για την ΠΔΕ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας, χαρακτήρισε την ημερίδα ορόσημο και ποιοτικό οδηγό για τη μεθοδολογία, που πρέπει να ακολουθείται σε όλα τα μεγάλα θέματα, των περιβαλλοντικών πολιτικών και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η αναζήτηση κοινών λύσεων, μεταξύ δύο Περιφερειών με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, σε

επίπεδο αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, πράσινης και γαλάζιας οικονομίας, καθώς και διαχείρισης υδατικών πόρων με στόχο την αντιμετώπιση πολλαπλών κλιματικών

προκλήσεων, αποτελούν εχέγγυα ευδόκιμης διαχείρισής τους.