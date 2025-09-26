Περιφέρεια: Σήμερα η ανοιχτή συζήτηση για την προστασία της Τριχωνίδας στο «Κτήμα Πιθάρι»

Σήμερα η ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Τριχωνίδα: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Υδάτινου Οικοσυστήματος», που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη λίμνη Τριχωνίδα (Κτήμα Πιθάρι).

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Εκδήλωση με θέμα: «Τριχωνίδα: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Υδάτινου Οικοσυστήματος», διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18.30 στη λίμνη Τριχωνίδα (Κτήμα Πιθάρι), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2025» του Πράσινου Ταμείου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων βιώσιμης ανάπτυξης περιοχών με παρόμοια περιβαλλοντικά και γεωμοφολογικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με τη Λίμνη Τριχωνίδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με ομιλητές την εκπρόσωπο του Πράσινου Ταμείου Σπυριδούλα Ντεμίρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας Αρ Τασιό, τον Δήμαρχο του Δ. Λίμνης Πλαστήρα Π. Νάνο, τον Τεχνικό Διευθυντή του Zagori Mountain Running Β. Τζουμάκα, τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Ι. Ζαχαρία, καθώς και τον διοργανωτή του Lake Party Γ. Λάμπρη.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Λίνος Μπλέτσας. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης θα προβληθεί ειδικό ντοκιμαντέρ παρουσίασης του οικολογικού πλούτου, αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Λίμνης, που μπορούν να οδηγήσουν στην αειφόρο ανάπτυξή της προς όφελος των πολίτων, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Η αφίσα:

Αναλυτικά το πρόγραμμα: