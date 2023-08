Περιφέρεια: Παρέλαβε τα 3 drones η ΕΛ.ΑΣ. από τον Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη

Παραδόθηκαν τρία σύγχρονα drones / μη επανδρωμένα αεροχήματα και στην Ελληνική Αστυνομία / Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης παρέδωσε τα drones στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή της Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγο Απόστολο Μαρτζάκλη.

Τα συγκεκριμένα «έξυπνα» συστήματα αποτελούν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία για την Ελληνική Αστυνομία καθώς με αυτόν τον τρόπο θα γίνονται «αθόρυβα» και άμεσα εναέριες περιπολίες, επίσης θα βοηθούν για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εξιχνίασης εγκλημάτων, προστασίας του περιβάλλοντος, κατολισθήσεων, δασοπροστασίας κλπ.

Ο κ. Ζαΐμης, ο οποίος έχει και την ευθύνη παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του έργου και της όλης προσπάθειας, δήλωσε: «Μια υπόσχεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα παρακολουθώντας στενά την πορεία του έργου με σωστό σχεδιασμό, διαρκή παρακολούθηση και αυστηρό συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών. Πρόκειται για μια πρωτοπορία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας».

Τα παραπάνω μη επανδρωμένα αεροχήματα έχουν δυνατότητα πτήσης έως και μια ώρα και μπορούν να «ταξιδέψουν» σε ακτίνα 30χλμ. Προσφέρουν υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες με χαμηλό κόστος και ελάχιστους κινδύνους. Είναι εξοπλισμένα με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα μεταφέρει εικόνα και πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Τις επόμενες ημέρες θα παραδοθούν και στο Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή άλλα τρία 3 drones. Η προμήθεια τους έγινε μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο του έργου «AETHER» – “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources”, συνολικού προϋπολογισμού 4.732.000,00€ που χρηματοδοτείται από το Interreg V-A Greece – Italy Programme 2014 – 2020.

Κύριος στόχος του έργου AETHER είναι η ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των Περιφερειών της Ελλάδας και της Ιταλίας διαμέσου της εκπόνησης διακρατικών Σχεδίων και ο καθορισμός δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας για την αειφορική χρήση των θαλάσσιων, παράκτιων και χερσαίων φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης με σκοπό τη μείωση και τη διαχείριση φαινόμενων και περιστατικών που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία των πολιτών.

Το εταιρικό σχήμα το έργου AETHER έχει ως εξής:

LB1 Puglia Region – ASSET- Regional Strategic Agency for the Eco-Sustainable Development of the Territory Puglia Region Ιταλία PB2 Puglia Region – Civil Protection Ιταλία PB3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ελλάδα PB4 Περιφέρεια Ηπείρου Ελλάδα PB5 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ελλάδα

Το έργο καλύπτει διάφορες παράκτιες, θαλάσσιες και ηπειρωτικές περιοχές: Στην Περιφέρεια Απουλίας: Την θαλάσσια περιοχή του Τάραντα, την ανατολική ακτή του Salento στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του Otranto – S. Maria di Leuca. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Τις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και Αχαΐας συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής που εκτείνεται εντός του Ιονίου Πελάγους. Στην Περιφέρεια Ηπείρου: Την ακτογραμμή Σαγιάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας και Ζακύνθου.

