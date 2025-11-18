Περιφέρεια: Εργαστήριο δεξιοτήτων στην “Philoxenia – Hotelia 2025”, στο πλαίσιο του έργου HERIT ADAPT

Με επίκεντρο τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε στην έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025, τις ψηφιακές εφαρμογές προβολής του μνημείου που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου HERIT ADAPT. Παράλληλα, φιλοξενήθηκε έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, που αναδεικνύει τη μοναδική αρχιτεκτονική του, το φυσικό του περιβάλλον.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού έργου HERIT ADAPT (InterregEuro-MED), διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από το κοινό, το εργαστήριο δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025 στη Philoxenia – Hotelia 2025.

Το εργαστήριο, μέσα από την παρουσίαση των καινοτόμων δράσεων του έργου για τον βιώσιμο τουρισμό, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην τοπική ανάπτυξη, επικεντρώθηκε περαιτέρω στην ανάδειξη και προβολή:

• της βιώσιμης διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος

• της σύνδεσης του πολιτισμού & της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

• της συνεργασίας & της καινοτομίας

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης,Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Κύριοι ομιλητές του εργαστηρίου ήταν ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού, Απασχόλησης, Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδηςο οποίος παρουσίασε το έργο HERIT ADAPT, αναδεικνύοντας τους στόχους και τις δράσεις του και το στέλεχος του έργου, Μαρία Τσάμη, η οποία ανέλυσε τις παρεμβάσεις και την πρόοδο που έχουν σημειωθεί στην πιλοτική περιοχή της ΠΔΕ που έχει ως σημείο αναφοράς τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα.