Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Βραβευτήκαν οι καλύτερες ταινίες μικρού μήκους και το Film Office Western Greece

Βραβευτήκαν οι καλύτερες ταινίες μικρού μήκους από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office Western Greece

Με εξαιρετική ανταπόκριση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, η τελετή βράβευσης των ταινιών μικρού μήκους, που γυρίστηκαν σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που οργάνωσε το Film Office Western Greece και ο οργανισμός Karan Creative Media.

Ο στόχος του διαγωνισμού ήταν διττός, επικεντρώνοντας αφενός στην προβολή της πλούσιας φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Δυτικής Ελλάδας, και αφετέρου, στην ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας ως κινηματογραφικού προορισμού, που προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες, δυνατότητες και κίνητρα να προσελκύσει ελληνικές και διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε συνολικά 28 συμμετοχές, από τις οποίες οι 8 ήταν από επαγγελματίες και αφορούσαν κυρίως ντοκιμαντέρ, ενώ οι υπόλοιπες 20, ήταν από ερασιτέχνες, που επικέντρωναν ως επί το πλείστον, στο κομμάτι της μυθοπλασίας. Οι συμμετέχοντες και στις δυο κατηγορίες, εστίασαν σε τρεις βασικούς θεματικούς πυλώνες: Πολιτισμό, Ιστορία και Κοινωνικά Θέματα, ενώ η κάθε συμμετοχή, αξιολογήθηκε από την κριτική επιτροπή με βάση την πρωτοτυπία, την αφήγηση και την τεχνική εκτέλεση.

Μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν οι: Νικόλας Δημητρόπουλος, σκηνοθέτης και σεναριογράφος (‘’Καλάβρυτα 1943’’,‘’Alter Ego’’, Υπέροχα Πλάσματα, κ.α.), Ξένια Καλδάρα, πρόεδρος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος ‘’Μιχάλης Κακογιάννη’’ και Δώρα Μοσκλαβάνου σκηνοθέτης και σεναριογράφος (‘’Πολυξένη: Μια ιστορία από την πόλη’’ - η πρόταση της Ελλάδας για τα Όσκαρ το 2018).

Βραβεύσεις:

• Καλύτερη Ταινία (Επαγγελματίες): Κανείς Δεν Ξέρει (No One Knows) - Σκηνοθεσία: Ειρήνη Σίνα (Βραβείο 500 ευρώ).

• Καλύτερη Ταινία (Ερασιτέχνες): Stop Being Dead - Σκηνοθεσία: Κώστας Διαμαντόπουλος (Πάτρα) (Βραβείο 300 ευρώ).

• Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (Επαγγελματίες): Ο Τελάλης - Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Πυρπύλης (Αγρίνιο) (Ενοικίαση εξοπλισμού αξίας 500 ευρώ από την Rent PhotoVideo).

• Καλύτερο Ντοκιμαντέρ (Ερασιτέχνες): Μίλα μου για τον τόπο σου - Σκηνοθεσία: Λιάλιου Αναστασία-Ζωή Παστρουμά (Συμβουλευτική αξίας 300 ευρώ από την Karan Creative Media).

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης και επικεφαλής του Film Office Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, αφού συνεχάρη τους νικητές και τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού τόνισε τα εξής: «Μέσα από τη λειτουργία του Film Office της Περιφέρειάς μας, και του συγκεκριμένου διαγωνισμού κάνουμε συντονισμένες κινήσεις για να προσελκύσουμε παραγωγές, ώστε ο τόπος μας να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο ώστε τόσο οι μικρές όσο και οι μεγάλες παραγωγές ταινιών να βρουν στέγη σε μία Περιφέρεια που διαθέτει τις δυνατότητες και τις κατάλληλες συνθήκες να μετουσιωθεί σε προνομιακό τόπο για την κινηματογραφική τέχνη. Προς αυτή την κατεύθυνση συμπορευόμαστε από κοινού με τον συνάδελφο Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο αλλά και με την υπεύθυνη λειτουργίας του γραφείου Film office Θεανώ Βούρτση την οποία και ευχαριστώ για την επιμέλεια που επιδεικνύει»

Αντίστοιχα ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος μεταξύ άλλων υπογράμμισε: Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες στον μοναδικό αυτό διαγωνισμό. Πιστεύω ακράδαντα ότι με «όπλο» τη δημιουργία Γραφείου Film Office, αλλά και καινοτόμων δράσεων όπως ο διαγωνισμός αυτός, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εισέρχεται δυναμικά στον χώρο διεκδίκησης μεριδίου αγοράς φιλοξενίας τοπικών, εθνικών και διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών. Με το μέσο αυτό στοχεύουμε όχι μόνο στην προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών, αλλά και επισκεπτών στην περιοχή μας που έχοντας παρακινηθεί από την ομορφιά των τοπίων και των πολιτιστικών παραδόσεων που αποτυπώνονται σε μια κινηματογραφική ταινία θα αποφασίσουν να οργανώσουν το ταξίδι τους στην Δυτική Ελλάδα».

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Παναγιώτης Μπράμος, αλλά και ο Karan Prashar, Director της Karan creative media ο οποίος διετέλεσε χρέη συντονιστή της εκδήλωσης.

Μετά το πέρας της βράβευσης, προβλήθηκαν οι νικήτριες ταινίες και ακολούθησε δεξίωση στο φουαγιέ του Μουσείου.