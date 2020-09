Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παραγωγής αναμνηστικών (3d Souvenir)

Θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παραγωγής αναμνηστικών (3d Souvenir) διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «SPARC-Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALorization of Cultural Heritage Assets /Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2020, κατά τις ώρες 15.00 έως 21.00. Είναι συνολικής διάρκειας 30 ωρών (6 ώρες τη μέρα) και θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «City loft Boutique Hotel», Βαλτετσίου 6, στην Πάτρα.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διάφορες τεχνικές όλης της παραγωγικής διαδικασίας και κατασκευής σουβενίρ.

Η θεματολογία θα είναι η εξής:

· Laser Cutting

· Σύγχρονο Design και Προώθηση

· Παραγωγή και Marketing

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στο σύνδεσμο: https://forms.gle/fkYWE2aUD9FUvYGA8. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα γίνει επιλογή 20 ατόμων.

Στην διάρκεια των εργασιών θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον Covid19.

