Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Θέμα παιδείας και στα τροχαία

Οι ασφαλείς και οι σύγχρονοι δρόμοι βοηθούν, αλλά δεν αρκούν από μόνοι τους για τη μείωση στα τροχαία ατυχήματα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα και η αφορμή για να ξεκινήσουν μία νέα προσπάθεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Παύλος Μυλωνάς» αναφορικά με την οδηγική παιδεία, που φαίνεται ότι λείπει.

Η Δυτική Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις με τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, καθώς το 2024 έχασαν στους δρόμους της Δυτικής Ελλάδας της ζωή τους 52 συνάνθρωποί μας σε 422 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν. Ενώ ο αριθμός των τραυματιών φτάνει περίπου τους 600.

Παρότι την προηγούμενη δεκαετία συνολικά στην Ελλάδα καταγράφονταν μία σταδιακή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε μεγάλα μάλιστα ποσοστά, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς οι αριθμοί αυτής της δυσάρεστης στατιστικής των τροχαίων ατυχημάτων έχουν αρχίσει και πάλι να αυξάνονται. Αποτέλεσμα αυτού είναι συνολικά η Ελλάδα, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο η Δυτική Ελλάδα, να αποκλίνει αντί να συγκλίνει με το στόχο που είχε τεθεί για τα τροχαία ατυχήματα.

Ο νέος και αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρμόζεται για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είναι δύσκολο μέχρι στιγμής να διακρίνει την επίδρασή του στα ατυχήματα. Οι περισσότεροι ειδικοί πάντως εκτιμούν πως ούτε ένας αυστηρός ΚΟΚ αρκεί από μόνος του, γιατί πάντοτε το ζητούμενο θα είναι η σωστή οδηγική συμπεριφορά να προκύπτει από την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθησία του οδηγού και όχι από το φόβο κάποιου υψηλού προστίμου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»