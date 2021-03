Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην πρώτη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών

Η πρώτη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών The DeliFair by EXPOTROF ξεκίνησε τη Δευτέρα 1η Μαρτίου με σκοπό να φέρει σε επαφή τους Έλληνες παραγωγούς και τις επιχειρήσεις με τους επαγγελματίες της εστίασης και της αγοράς τροφίμων.

Δυναμική είναι και η συμμετοχή της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με δέκα (10) επιχειρήσεις από τον αγροδιατροφικό κλάδο να παρουσιάζουν τα προϊόντα της περιοχής μας υπό αυτές τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότεροι από 200 Έλληνες παραγωγοί, με τα μοναδικά προϊόντα τους, θα βρίσκονται ζωντανά στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα www.thedelifair.gr για να συνομιλήσουν ζωντανά με τους επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης αλλά και τους φίλους της γαστρονομίας, πραγματοποιώντας One to One online συναντήσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θεόδωρος Βασιλόπουλος, δήλωσε: «Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες περιορισμού λόγω της πανδημίας η Περιφέρειά μας συμμετέχει στην πρώτη διαδικτυακή έκθεση τροφίμων και ποτών The DeliFair by EXPOTROF από την 1η έως τις 5 Μαρτίου. Με μία απλή εγγραφή, οι επαγγελματίες επισκέπτες της πρώτης digital έκθεσης τροφίμων και ποτών, θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, να διερευνήσουν δυνατότητες συνεργασίας, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν και αποστολή δειγμάτων στο χώρο τους, προσομοιάζοντας τη ζωντανή εκθεσιακή εμπειρία, χωρίς να απουσιάζει το κομμάτι της γευσιγνωσίας.»

Η The DeliFair by EXPOTROF διεξάγεται online μέχρι τις 5 Μαρτίου 2021 και ώρες 10.00 έως 18.00. Το link της σελίδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή θα εμφανίζεται στους επισκέπτες, εκθέτες και buyers είναι:

https://thedelifair.gr/el/exhibitor/689.

