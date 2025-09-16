Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιακό σύστημα για τη διαχείριση, οργάνωση και παρακολούθηση του οδικού δικτύου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ψηφιακό σύστημα για τη διαχείριση, οργάνωση και παρακολούθηση του οδικού δικτύου

Ψηφιακό σύστημα που βοηθά στη διαχείριση, οργάνωση και παρακολούθηση του οδικού δικτύου αποκτά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Στην ένταξη της πράξης «Σύστημα Διαχείρισης Οδικού Δικτύου» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα2021-2027» προχώρησε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την καταγραφή,ψηφιακή αποτύπωση και διαχείριση των γεωχωρικών υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη πράξη που συγχρηματοδοτείται με 2,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,θέτει στο επίκεντρο τηβελτίωση της παρακολούθησης και διοικητικής εποπτείας του οδικού δικτύου και συναφών υποδομών.

Πρόκειται για ένα λογισμικό που βοηθά στη διαχείριση, οργάνωση και παρακολούθηση του οδικού δικτύου, κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στηνενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα συντελεί στη διαμόρφωσητου ψηφιακού μετασχηματισμού της Περιφέρειας στον τομέα της γεωχωρικής πληροφορίας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης, προβλέπεται:
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού GIS σε desktop και web περιβάλλον.
• Ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης και διαχείρισης τεχνικών έργων και μελετών, με δυνατότητα αποτύπωσηςεπί των ψηφιακών χαρτών, καταγραφής εξελίξεων και σχεδιασμού μελλοντικών δράσεων.
• Ψηφιοποίηση, γεωαναφορά και αποτύπωση του εθνικού και πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου, συνολικούμήκους περίπου 2.000 χιλιομέτρων, με καταγραφή βασικών χαρακτηριστικών, όπως: κατακόρυφη/οριζόντια σήμανση,νησίδες, διαζώματα, φωτεινοί σηματοδότες, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός κ.λπ. και καταγραφή σημείων, όπου το οδικόδίκτυο διέρχεται από ρέματα/χειμάρρους και παρουσιάζουν αυξημένο πλημμυρικό κίνδυνο ή ιστορικά έχουν προκαλέσεισημαντικά προβλήματα.
• Εισαγωγή των δεδομένων πεδίου στους ψηφιακούς χάρτες του συστήματος GIS.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στο Σπίτι Γαλήνης Χριστού Ι. Π. Μεσολογγίου

Αγιασμός για την έναρξη της νέας χρονιάς στο Σπίτι Γαλήνης Χριστού Ι. Π. Μεσολογγίου

Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15ης Σεπτεμβρίου 2025 αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού Γαλήνης Χριστού Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για το νέο ιεραποστολικό έτος 2025-2026

16 Σεπ 2025

Ετικέτες: Οδικό δίκτυο, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;