Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Εντατικοποιείται η καταπολέμηση των κουνουπιών μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις

Εντατικοποιούνται οι δράσεις καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας : Κρέστενα, Καλλίκωμο, Σαμικό, Μυρσίνη και Μανωλάδα, Π.Ε. Αχαΐας: Μετόχι, Άραξο και Π.Ε. Αι/νίας : Ευηνοχώρι, Αιτωλικό και Βόνιτσα), έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και συσσώρευση υδάτων, δημιουργώντας πρόσκαιρα ευνοϊκές συνθήκες για την αθρόα αναπαραγωγή κουνουπιών. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, στον Πύργο Ηλείας καταγράφηκε το τελευταίο δεκαπενθήμερο ύψος βροχής 250 χιλιοστών, ισοδύναμο με το ένα τρίτο της συνολικής βροχόπτωσης του 2024.

Η παρατηρούμενη αύξηση, αφορά κυρίως σε κοινά είδη κουνουπιών (Aedes spp.), που δεν συνδέονται με τη μετάδοση νοσημάτων όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου ή η ελονοσία.

Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα απειλής για τη δημόσια υγεία και ταυτόχρονα ο επιδημιολογικός έλεγχος παραμένει βασικός στόχος του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην εντατικοποίηση των δράσεων, με εναέριους ψεκασμούς (16 ψεκαστικά οχήματα και 6 drones) στο πλαίσιο καθημερινών στοχευμένων εφαρμογών ακμαιοκτονίας και προνυμφοκτονίας, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πολλαπλές εστίες αναπαραγωγής. Το έργο διενεργείται υπό τον συντονισμό των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Εκτιμάται ότι τις επόμενες εβδομάδες οι πληθυσμοί των κουνουπιών θα μειωθούν αισθητά και η κατάσταση θα εξομαλυνθεί.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανέφερε στο πλαίσιο εντατικοποίησης των δράσεων ότι «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αυξημένων πληθυσμών κουνουπιών που παρατηρούνται μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Η όχληση είναι προσωρινή και δεν συνδέεται με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ωστόσο παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη και παρεμβαίνουμε στοχευμένα με σύγχρονες με προτεραιότητά στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών».

Για πληροφορίες ή αναφορές σχετικές με θέματα όχλησης από κουνούπια, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν χωρίς χρέωση στο 800-11-244-24, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–16:00.