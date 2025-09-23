Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή FamTrip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας του τουρισμού

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση του προσβάσιμου τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης, οργανώνει ένα τριήμερο FamTrip με τη συμμετοχή της Δήμητρας Κοντοβά, δημιουργού περιεχομένου και ενεργής φωνής για τα θέματα συμπερίληψης και προσβασιμότητας.

Από 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, η Δήμητρα Κοντοβά θα επισκεφθεί τις τρεις ΠΕ Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, προβάλλοντας τις προσβάσιμες υποδομές, τους πολιτιστικούς θησαυρούς και τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η Δυτική Ελλάδα.

Οι κύριοι σταθμοί του ταξιδιού, είναι:

• Αχαΐα: Εκπαιδευτική επίσκεψη σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας και ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση των νέων γενεών και την ανάδειξη της προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους.

• Ηλεία: Εμπειρία αυτόνομης πρόσβασης με το SEATRAC στην παραλία Κατάκολου και περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

• Αιτωλοακαρνανία: Επίσκεψη στο Μεσολόγγι, στο πρόσφατα ανακαινισμένο, πλήρως προσβάσιμοΞενοκράτειο Μουσείο και το SEATRAC στην Τουρλίδα, με παράλληλη ανάδειξη του φυσικού και γαστρονομικού πλούτου της περιοχής.

Η δράση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας να συστηθεί ως πρότυπος προορισμός προσβασιμότητας, επενδύοντας σε υποδομές, όπως τα 12 SEATRAC σε παραλίες της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, με την παρουσία και το έργο της Δήμητρας Κοντοβά, το μήνυμα της συμπερίληψης και της ίσης πρόσβασης θα φτάσει άμεσα στο ευρύ κοινό, προκειμένου να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία και να δημιουργήσει ένα θετικό πρόσημο για την τουριστική ταυτότητα και το σύγχρονο πρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος τόνισε ότι:«Επενδύουμε σε έναν τουρισμό για όλους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τις ανάγκες κάθε επισκέπτη. Μέσα από δράσεις όπως το famtrip με την Δήμητρα Κοντοβά, αναδεικνύουμε ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον προσβάσιμο και βιώσιμο τουρισμό στην Ευρώπη. Με καινοτόμες πρωτοβουλίες αυτού του είδους, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ανοίγει δρόμους για έναν τουρισμό χωρίς εμπόδια, που ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και εμπειρίες, προβάλλοντας τον τόπο μας ως προορισμό φιλόξενο, σύγχρονο και συμπεριληπτικό»