Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεθνές Συνέδριο στην Πάτρα, στα πλαίσια του έργου «SPARC»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου «SPARC-CreativityHubsforSustainableDeveloPmentthroughtheVALorizationofCulturalHeritageAssets/Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο στην Πάτρα, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Ελλήνων και Ιταλών εταίρων και θα μεταδοθεί σε livestreamingαπό το κανάλι της Περιφέρειας στο YouTubehttps: //www.youtube.com/user/RegionWesternGreece και τη σελίδα της Περιφέρειας στο Facebookhttps://www.facebook.com/pde.rwg.

Το Διεθνές Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουνίου, στις 17:00 μ.μ., στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ.

Χαιρετισμούς θα απευθύνει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν οι Lino Manospetra και Michele Trimarchi, οι οποίοι εκπροσωπούν το Teatro Publico Pugliese και θα μοιραστούν τις εμπειρίες που απόκτησαν οι Ιταλοί εταίροι, μέσω της ίδρυσης των Δημιουργικών Κόμβων στο Bari και στο Putignano. Πολύ ενδιαφέρον είναι και το θέμα συζήτησης για τον ρόλο της δημιουργικής βιομηχανίας στην τουριστική προβολή και στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ντοκιμαντέρ και βίντεο που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου.

Στο Ευρωπαϊκό έργο SPARC η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχουν ως Εταίροι με συντονιστή τον Δήμο Πατρέων, ενώ το σχήμα συμπληρώνουν άλλοι δύο Ιταλοί εταίροι: η Περιφέρεια Απουλίας / Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Επικράτειας (Department of Tourism, Economy of culture and Valorization of the territory of Puglia Region) και η Κοινοπραξία Δημοτικού Θεάτρου Απουλίας (Public Apulian Theatre Consortium). Συνεργαζόμενος εταίρος είναι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – «Καρναβάλι Πάτρας».

Το SPARC στοχεύει στην αειφόρο αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής βιομηχανίας, με συνακόλουθη αύξηση της τουριστικής κίνησης. Συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 και έχει προϋπολογισμό για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 214.757,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου, οι κάτοικοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια κινηματογράφου, θεάτρου σκιών και κατασκευής αναμνηστικών, ενώ στις προτεραιότητες του έργου είναι η αξιοποίηση των Παλαιών Σφαγείων για πολιτιστικές δράσεις που αφορούν το Πατρινό Καρναβάλι, το Θέατρο Σκιών και άλλα θεάματα.

