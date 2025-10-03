Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Τηλεδιάσκεψη για την ολοκλήρωση των σχεδίων Βελτίωσης του ΠΑΑ

Τηλεδιάσκεψη στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των σχεδίων Βελτίωσης (ΔΡΑΣΗ 4.1.5) του ΠΑΑ 2014-2022

Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια και του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου,Γιώργου Κοντογιάννη προς τους μελετητές και σύμβουλους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, τηλεδιάσκεψη, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των σχεδίων βελτίωσης (ΔΡΑΣΗ 4.1.5.) του ΠΑΑ 2014-2022 .

Στη τηλεδιάσκεψη μετείχαν μελετητές σχεδίων βελτίωσης της Δυτικής Ελλάδας και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΑΟ της Περιφέρειας και των ΔΑΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια προηγουμένων ενημερώσεων των μελετητών για τις ανελαστικές ημερομηνίες του προγράμματος με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην υποδοχή των τελικών αιτημάτων πληρωμής.

Όπως είναι γνωστό, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής, είναι η 15η Οκτωβρίου 2025 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμεύεται για την εκκαθάριση μόνο όσων αιτημάτων πληρωμής θα του έχουν αποσταλεί έως την 15 Νοεμβρίου ως εκ τούτου τα χρονικά περιθώρια για τις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης και τους μελετητές είναι ασφυκτικά.

Στη συνάντηση διατυπώθηκε ο έντονος προβληματισμός των μελετητών καθώς μια σειρά λόγων όπως αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης προμηθευτών και λήψης αδειοδοτήσεων κτιριακών έργων, καθυστερήσεις σε δανειακές συμβάσεις και στενότητα ρευστότητας των παραγωγών, ζωονόσοι και πυρκαγιές θέτουν προβλήματα στην έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Από τη μεριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τονίσθηκε στους μελετητές ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη βέλτιστη υποδοχή των τελικών αιτημάτων πληρωμής ενώ έχει σταλεί και σχετικό αίτημα στο Υπουργείο για παράταση του προγράμματος.