Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Με επιτυχία η πραγματοποίηση της Ημερίδας του έργου HERIT ADAPT

Με επιτυχία η πραγματοποίηση του Συνέδριου & της Ενημερωτικής Ημερίδας του έργου HERIT ADAPT, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Euro-Med, στην Πάτρα, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2024.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024, στο Αρχαιολογικό Μουσείου Πατρών, το Εναρκτήριο Συνέδριο & η Ενημερωτική Ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “HERIT ADAPT - HERItage and territory resilience through sustainableTourism, climate change ADAPtation and ciTizenengagement"- "Πολιτιστική Κληρονομιά και Βιώσιμος Τουρισμός απέναντι στις απειλές της κλιματικής αλλαγής", που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Euro-Med.

Σκοπός των παραπάνω εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος, ήταν η προαγωγή της στρατηγικής σημασίας του έργου για την προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την υιοθέτηση αρχών για το Βιώσιμο Τουρισμό στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Στο συνέδριο της 17ης Οκτωβρίου, χαιρετισμό απεύθυναν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας,Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Δημήτριος Μήλιος, ενώ η Υπουργός Πολιτισμού εκπροσωπήθηκε από την κ.Σ. Σπυροπούλου.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι: «Στη Δυτική Ελλάδα αποδίδουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην αειφορία του πολιτισμού και του τουρισμού. Σήμερα στην Πάτρα, στην εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου «HERIT ADAPT», για τον Αειφόρο Τουρισμό, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το σύνολο των στρατηγικών μας, που έχουν οικοδομηθεί πάνω στην ανάγκη, να προστατεύσουμε την άυλη κληρονομιά μας, αλλά και να την αναδείξουμε, αποφεύγοντας μονοδιάστατες και παρωχημένες λογικές που δεν σέβονται το περιβάλλον και αγνοούν τις σύγχρονες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Tο έργο HERIT ADAPT αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για εμάς, να δομήσουμε βιώσιμες πιλοτικές στρατηγικές που θα προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά και θα αναδείξουν τη βιωσιμότητα στον τουριστικό τομέα».

Χαιρετισμούς επίσης απηύθυναν o Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,Παναγιώτης Μπράμος, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Παναγιώτης Ρηγόπουλος.

Στο συνέδριο συνέδραμαν με τις παρουσιάσεις τους ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,Δρ.Σωτήριος Βαρελάς, ο Ιδιοκτήτης του Dexamenes Seaside Hotel, Νίκος Καραφλός, και ο Πρόεδρος TOBEA – SEATRAC,Ιγνάτιος Φωτίου.

Στο πάνελ συζητήθηκαν τα ζητήματα της εξασφάλισης ενός βιώσιμου μέλλοντος για την πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά της Ελλάδας, ενώ μεγάλη έμφαση δόθηκε στην αειφορία του πολιτισμού και του τουρισμού. Επίσης, αναδείχθηκαν οι ενέργειες και οι στρατηγικές που αναπτύσσονται δυναμικά, σε περιφερειακό και κρατικό επίπεδο, και ενσωματώνουν τις ανάγκες πολιτών, επιχειρήσεων, τουριστών και περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης, της 17ης Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε αναλυτικά η πρόοδος υλοποίησης των πακέτων εργασίας, ενώ επισημάνθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την ορθή και ομαλή υλοποίηση του έργου.

Την 2η ημέρα εργασιών, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Info day, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον εταίρο του έργου Dura – Dubrovnik, τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές των έργων “SPARC” (INTERREG GR-IT) και “Dialogue4Tourism” (Euro-MED Interreg) από τους Υπευθύνους κ.κ. Βασίλειο Παπαϊωάννου, Δήμο Πατρέων και Ιωάννη Μαρδίκη, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, η πορεία των εργασιών αναπαράστασης του Ναού του Επικούρειου Απόλλωνα στην Ηλεία από τον Δρ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και το έργο ADRION INNOXENIA PLUS από τον υπεύθυνο, Κωνσταντίνο Τζαμαλούκα.

Στο κλείσιμο των εργασιών πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επίσκεψη των προσκεκλημένων εταίρων σε ιστορικά μνημεία της περιοχής των Πατρών.

Το HERIT ADAPT είναι ένα έργο διάρκειας 33 μηνών, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος InterregEuro MED και στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) μέσα από τη συγκρότηση διεπιστημονικών τοπικών ομάδων εργασίας (TWGs – Territorial Working Groups). Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αξιοποιηθούν δεδομένα του Βιώσιμου Μοντέλου Τουρισμού (STM- Sustainable Tourism Model), το οποίο θα εφαρμοστεί σε 8 επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές Euro-MED, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών UNESCO καθώς και λιγότερο γνωστών μνημείων, παράκτιων και ορεινών περιοχών. Το Συνεργατικό σχήμα του έργου αποτελείται από 11 εταίρους που προέρχονται από 8 διαφορετικές χώρες της Μεσογείου, καθώς επίσης και 25 συνδεδεμένους εταίρους.

1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ελλάδα),

2. ATHENA, Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στις Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επικοινωνίας και Γνώσης (Ελλάδα),

3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (Ελλάδα),

4. Πανεπιστήμιο Sapienza στη Ρώμης (Ιταλία),

5. Δήμος Γένοβας (Ιταλία),

6. Αρχή Ανάπτυξης Ντουμπρόβνικ DURA (Κροατία),

7. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προώθησης Τουρισμού Λεμεσού Λτδ (Κύπρος),

8. Παλιά Βασιλική Πρωτεύουσα Κετίντζε (Μαυροβούνιο),

9. Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Ισπανία),

10. Περιφερειακός Οργανισμός Τουρισμού Οξιτανία (Γαλλία),

11. Υπουργείο Τουρισμού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Το έργο HERIT ADAPT συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή ¨Ένωση, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού ανέρχεται σε €2.998.740,00.