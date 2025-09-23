Περηφάνια για τη ΓΕΑ: Ο Γιάννης Γιαταγανάς στην 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου

Σε σχετική ανάρτηση της Γυμναστικής Εταιρία Αγρινίου αναφέρεται:

Ο Γιάννης αποτελεί σπάνια περίπτωση ανθρώπου που υπηρετεί με πίστη και αφοσίωση τον αθλητισμό εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων! Στέλνει έτσι με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του ευ αγωνίζεσθαι και της ανιδιοτελούς προσφοράς, αρχές και αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει ο σύλλογός μας!