Περηφάνια για τη ΓΕ Αγρινίου: Ο Γιάννης Γιαταγανάς στην 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου
Περηφάνεια για τη ΓΕ Αγρινίου, καθώς την 4η θέση κατέκτησε ο αθλητής, Γιάννης Γιαταγανάς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου Ολυμπιακής Απόστασης.
Σε σχετική ανάρτηση της Γυμναστικής Εταιρία Αγρινίου αναφέρεται:
«Μεγάλη χαρά και περηφάνια για τον έφορο στίβου της ΓΕΑ Γιάννη Γιαταγανά, που κατέκτησε την 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου Ολυμπιακής Απόστασης, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Ηγουμενίτσα!
Ο Γιάννης αποτελεί σπάνια περίπτωση ανθρώπου που υπηρετεί με πίστη και αφοσίωση τον αθλητισμό εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων! Στέλνει έτσι με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα του ευ αγωνίζεσθαι και της ανιδιοτελούς προσφοράς, αρχές και αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει ο σύλλογός μας!
Συνεχίζουμε όλοι μαζί, μια μεγάλη οικογένεια, εντός κι εκτός στίβου!»