Περδικάκι: Δωρεά «για την Άννα» από το σύζυγο της που χάθηκε τόσο άδικα

Μία συγκινητική δωρεά στο Περδικάκι βάλτου από τον σύζυγο της Άννας Σαραφλή, του θύματος της γυναικοκτονίας στον οικισμό Πηγάδια, με δράστη τον κουμπάρο της άτυχης γυναίκας και αυτόχειρα λίγα λεπτά μετά την αποτρόπαια πράξη του.

Το φονικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025, έπεσε σαν βόμβα στο ήσυχο χωριό έξω από το Αγρίνιο, αναστατώνοντας τις ζωές όχι μόνο της οικογένειας του θύματος, αλλά και του ίδιου του δράστη. Η τραγωδία της 51χρονης Άννας Σαραφλή, μητέρας τριών παιδιών, η οποία δολοφονήθηκε από τον κουμπάρο της, παραμένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων του χωριού, των συγγενών και των φίλων της, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τον χαμό της.

Ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός Όμιλος Περδικακίου εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον αντιπρόεδρο του Ομίλου, Ηλία Υφαντή, ο οποίος, τιμώντας τη μνήμη της αδικοχαμένης συζύγου του, πρόσφερε ένα καλαίσθητο χριστουγεννιάτικο στολίδι, με την επιγραφή «Χρόνια Πολλά».

Σε σχετική ανακοίνωση ο Μορφωτικός Εξωραϊστικός Όμιλος Περδικακίου αναφέρει:

«Ευχαριστούμε τον αντιπρόεδρο του Ομίλου μας Ηλία Υφαντή , που ως ελάχιστο δείγμα τιμής και αγάπης, προσέφερε εις μνημην της πολυαγαπημένης του συζύγου Άννας στο χωριό μας ένα όμορφο στολίδι με την επιγραφή «Χρόνια Πολλά».

Η δωρεά αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα συμβολικό στολίδι για τις γιορτινές μέρες, αλλά και ένα φωτεινό μήνυμα που θα θυμίζει σε όλους μας τη ζεστασιά, την προσφορά και τη δράση της αγαπημένης μας Αννας . Αιωνία η μνήμη της».