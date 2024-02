Πέρασε στα ημιτελικά του Λος Κάμπος ο Τσιτσιπάς

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεπέρασε στα 2 σετ το εμπόδιο του Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς και έκλεισε ραντεβού με τον Κάσπερ Ρουντ στα ημιτελικά του Los Cabos Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς, ήταν σοβαρός όποτε χρειάστηκε και πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (7-6 (1), 6-3), για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα ημιτελικά του Los Cabos Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο.2 στο ταμπλό και υπερασπιστής του τίτλου στο τουρνουά του Λος Κάμπος στο Μεξικό, δεν είχε ιδανικό ξεκίνημα στο ματς και ο Κοβάσεβιτς το εκμεταλλεύτηκε αυτό, για να κάνει break πολύ νωρίς και να προηγηθεί με 3-0.

Ο Τσιτσιπάς απάντησε άμεσα και ισοφάρισε σε 3-3, ενώ είχε και 2 ευκαιρίες για να κάνει 2ο συνεχόμενο break και να περάσει μπροστά με 4-3. Ο Κοβάσεβιτς όμως απέτρεψε το break και υπερασπίστηκε ως το τέλος το σερβίς του.

Ο Στέφανος πάντως κατάφερε να το κερδίσει το πρώτο σετ στο tie-break, όπου ήταν πολύ καλός, έχασε μόνο έναν πόντο -και αυτόν με διπλό λάθος- και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αμερικανό.

Stepping up when it counts @StefTsitsipas #LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/gQ3Y4IpdVH

Ο Τσιτσιπάς είχε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 4-2 στο δεύτερο σετ. Ο Κοβάσεβιτς δεν το έβαλε κάτω και απείλησε για το break back, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το 5-2 και κράτησε εύκολα με love το σερβίς του στο 9ο game, για να φτάσει στο 6-3 και στη νίκη, έπειτα από 1 ώρα και 39 λεπτά παιχνιδιού.

Sealed in style @StefTsitsipas holds off Kovacevic 7-6(1) 6-3 to reach the semis in Los Cabos.#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/9WuV9f4elf

