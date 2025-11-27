Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή μετά από ανατροπή φορτηγού

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να πεθάνει μία γυναίκα.

Το τροχαίο συνέβη νωρίς το πρωί της Πέμπτης (27.11.25), υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το φορτηγό με επιβαίνοντες την άτυχη γυναίκα και τον γιο της και ανετράπη στη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως.

Στο τροχαίο έσπευσε η Πυροσβεστική, που απεγκλώβισε από το φορτηγό την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της.

Πηγή: cnn.gr