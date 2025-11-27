Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Home Ελλάδα

Πέραμα: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή μετά από ανατροπή φορτηγού

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να πεθάνει μία γυναίκα.

Το τροχαίο συνέβη νωρίς το πρωί της Πέμπτης (27.11.25), υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν το φορτηγό με επιβαίνοντες την άτυχη γυναίκα και τον γιο της και ανετράπη στη λεωφόρο Σχιστού, στο ρεύμα καθόδου, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως.

Στο τροχαίο έσπευσε η Πυροσβεστική, που απεγκλώβισε από το φορτηγό την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της.

Πηγή: cnn.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.