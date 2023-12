Πένθος στο NBA | Έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ ΜακΓκίνις

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο Hall of Famer, που είχε φορέσει τις φανέλες των Ιντιάνα Πέισερς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Ντένβερ Νάγκετς.

Θλίψη έχει προκαλέσει στο φίλαθλο κοινό του NBA η είδηση για τον θάνατο του Τζορτζ ΜακΓκίνις. Η αιτία του θανάτου του 73χρονου είναι η ανακοπή που είχε υποστεί στο σπίτι του και στο νοσοκομείο έχασε την “μάχη” αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Ο Hall of Famer έχει φορέσει τις φανέλες των Ιντιάνα Πέισερς, Σίξερς και Ντένβερ Νάγκετς κατακτώντας δύο τίτλους το 1972 και το 1973 στην Ιντιανάπολις.//ΝΚ.

Η ανακοίνωση:

George McGinnis was a Hall of Famer on and off the court, earning several accolades during an ABA-NBA career that spanned a decade.

He joined our team in the mid-70s and proved to be an incredible force alongside Julius Erving – the duo leading our team to a 1977 NBA Finals… pic.twitter.com/EtGGJY8Vwx

— Philadelphia 76ers (@sixers) December 14, 2023