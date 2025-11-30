Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, 2025
Πένθος στο Μεσολόγγι για τον θάνατο της Σταυρούλας Δημητρακοπούλου – Συγκλονιστική ανάρτηση του συζύγου της Μιχάλη Κιτσινέλη

Για χρόνια αποτέλεσε την "ψυχή" του ξενοδοχείου "Θεοξένια", εργαζόμενη στη ρεσεψιόν με υποδειγματική καλοσύνη, ευγένεια και φροντίδα προς κάθε επισκέπτη

Απέραντη θλίψη σκορπά στο Μεσολόγγι η είδηση του θανάτου της Σταυρούλας  Δημητρακοπούλου, συζύγου του βιβλιοθηκονόμου της Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Μιχάλη Κιτσινέλη.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Μιχάλης Κιτσινέλης μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Ήταν, Θεέ μου, όμορφη και γλυκειά, όπως πάντα. Μα χλωμή, με την χλωμάδα της νεκρής… Αν μου έβγαιναν καλύτερα τα μάτια. Τι θα βλέπω τώρα που έφυγε αυτή;…».

Η Ρούλα Δημητρακοπούλου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Για χρόνια αποτέλεσε την «ψυχή» του ξενοδοχείου Θεοξένια, εργαζόμενη στη ρεσεψιόν με υποδειγματική καλοσύνη, ευγένεια και φροντίδα προς κάθε επισκέπτη. Η παρουσία της είχε ταυτιστεί με τη ζεστασιά και τη φιλοξενία του χώρου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους τη γνώρισαν.

Η απώλειά της αφήνει βαθύ κενό και μια μεγάλη λύπη σε συγγενείς, φίλους και σε ολόκληρη την κοινωνία του Μεσολογγίου.

