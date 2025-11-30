Πένθος στο Μεσολόγγι για τον θάνατο της Σταυρούλας Δημητρακοπούλου – Συγκλονιστική ανάρτηση του συζύγου της Μιχάλη Κιτσινέλη

Απέραντη θλίψη σκορπά στο Μεσολόγγι η είδηση του θανάτου της Σταυρούλας Δημητρακοπούλου, συζύγου του βιβλιοθηκονόμου της Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Μιχάλη Κιτσινέλη.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Μιχάλης Κιτσινέλης μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση, γράφοντας: «Ήταν, Θεέ μου, όμορφη και γλυκειά, όπως πάντα. Μα χλωμή, με την χλωμάδα της νεκρής… Αν μου έβγαιναν καλύτερα τα μάτια. Τι θα βλέπω τώρα που έφυγε αυτή;…».

Η Ρούλα Δημητρακοπούλου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Για χρόνια αποτέλεσε την «ψυχή» του ξενοδοχείου Θεοξένια, εργαζόμενη στη ρεσεψιόν με υποδειγματική καλοσύνη, ευγένεια και φροντίδα προς κάθε επισκέπτη. Η παρουσία της είχε ταυτιστεί με τη ζεστασιά και τη φιλοξενία του χώρου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους τη γνώρισαν.

Η απώλειά της αφήνει βαθύ κενό και μια μεγάλη λύπη σε συγγενείς, φίλους και σε ολόκληρη την κοινωνία του Μεσολογγίου.

