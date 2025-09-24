Πένθος στο Αγρίνιο: Πέθανε η γιατρός Κωνσταντίνα Κανάτα, κόρη του αείμνηστου ουρολόγου Γιώργου Κανάτα

Πένθος στο Αγρίνιο: Πέθανε η γιατρός Κωνσταντίνα Κανάτα, κόρη του αείμνηστου ουρολόγου Γιώργου Κανάτα
Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αγρίνιο ο πρόωρος θάνατος της Ιατρού Ακτινολόγου, Κωνσταντίνας Κανάτα, κόρης του αείμνηστου ουρολόγου Γιώργου Κανάτα, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2025.

 

Η Κωνσταντίνα Κανάτα εργαζόταν στο Νοσοκομείο Αγρινίου, στο ακτινολογικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την άτυχη γυναίκα εντόπισε νεκρή η αδελφή της νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Τα αίτια του θανάτου της θα διερευνηθούν μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης, μετά τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στο Σίδνεϊ με την Πατριαρχική Αντιπροσωπεία

Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός στο Σίδνεϊ με την Πατριαρχική Αντιπροσωπεία

Στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας βρέθηκε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός με την Πατριαρχική Αντιπροσωπεία, που θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Β’ Παναυστραλιανής Ιερατικής Συνάξεως

24 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, γιατρος, θάνατος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΑΤΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;