Πένθος στο Αγρίνιο: Έφυγε από τη ζωή ο εμποροράπτης, Γιώργος Τασούλης

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει το Αγρίνιο από την απώλεια του Γιώργου Τασούλη, συνταξιούχου εμποροράπτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τη σύζυγο, τα παιδιά, την εγγονή, τα αδέλφια, τα ανίψια και τους συγγενείς του, που καλούν φίλους και γνωστούς να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Γιώργιος Τασούλης υπήρξε ένας άνθρωπος που με την καλοσύνη και τη σεμνότητά του άφησε το δικό του αποτύπωμα στην κοινωνία του Αγρινίου, με την είδηση της απώλειάς του να σκορπά θλίψη σε όσους τον γνώριζαν.