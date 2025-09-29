Πένθος στην Πλαγιά Βόνιτσας: «Έσβησε» ο 46χρονος Βασίλης Μπουντόπουλος

Βαθύ πένθος σκόρπισε στην Πλαγιά Βόνιτσας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Γ. Μπουντόπουλος, σε ηλικία μόλις 46 ετών, αφήνοντας πίσω του ανείπωτη θλίψη σε οικογένεια, συγγενείς και φίλους.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πλαγιά Βόνιτσας.

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:30, ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να αποτίσουν τον τελευταίο τους φόρο τιμής.