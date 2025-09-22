Πένθος στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου: «Έφυγε» η 56χρονη Σοφία Τριανταφύλλου - Μουτοπούλου

Απέραντη θλίψη στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου, καθώς έφυγε από τη ζωή η Σοφία Τριανταφύλλου - Μουτοπούλου σε ηλικία μόλις 56 ετών.

 

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την Σοφία Τριανταφύλλου του Δημοσθένη, σύζυγο Κωνσταντίνου Μουτοπούλου, η οποία «εκοιμήθη εν Κυρίω» σε ηλικία μόλις 56 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Μεγάλης Χώρας.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 12:00 μ.μ., ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αποτίσουν το ύστατο χαίρε.

Τη Σοφία Τριανταφύλλου αποχαιρετούν η μητέρα της, ο σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια, τα ανίψια, η πεθερά, καθώς και λοιποί συγγενείς, οι οποίοι απευθύνουν θερμή παράκληση σε συγγενείς και φίλους να παραστούν στην εκφορά της.

