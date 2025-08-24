Πένθος στη Λεύκα Αγρινίου: «Έφυγε» ο Πέτρος Βαμβάτσικος στα 67 του

Πένθος στη Λεύκα Αγρινίου: «Έφυγε» ο Πέτρος Βαμβάτσικος στα 67 του
Στο πένθος βυθίστηκε η Λεύκα Αγρινίου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Βαμβατσικός του Αθανασίου σε ηλικία 67 ετών.

 

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Άξιον Εστί Λευκάς Αγρινίου, όπου η σορός θα βρίσκεται από τις 10:30 π.μ.

Τον αποχαιρετούν η σύζυγος, τα παιδιά, ο εγγονός, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

24 Αυγ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, θάνατος, κηδεία, ΛΕΥΚΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ

