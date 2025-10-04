Πένθος στη Δάφνη Ναυπάκτου: «Έφυγε» ο εκπαιδευτικός Λάμπης Γεωργακόπουλος

Πένθος σκόρπισε στη Δάφνη Ναυπάκτου, καθώς «έφυγε» απροσδόκητα ο Λάμπης Γεωργακόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης Ναυπακτίας αναφέρεται:

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης Ναυπακτίας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συγχωριανού μας Χαράλαμπου (Λάμπη) Γεωργακόπουλου, που έφυγε σήμερα ξαφνικά από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Ο εκλιπών ήταν εκπαιδευτικός που υπηρέτησε μεταξύ άλλων και στο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης. Διακρινόταν για το ήθος την ευγένεια και τον ακέραιο χαρακτήρα, που τον έκαναν να ξεχωρίζει.

Να είναι αναπαύμενος.

Κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια του.