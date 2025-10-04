Πένθος στη Δάφνη Ναυπάκτου: «Έφυγε» ο εκπαιδευτικός Λάμπης Γεωργακόπουλος

Πένθος στη Δάφνη Ναυπακτία: «Έφυγε» ο εκπαιδευτικός Λάμπης Γεωργακόπουλος
Πένθος σκόρπισε στη Δάφνη Ναυπάκτου, καθώς «έφυγε» απροσδόκητα ο Λάμπης Γεωργακόπουλος, ο οποίος υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης.

 

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης Ναυπακτίας αναφέρεται:

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης Ναυπακτίας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συγχωριανού μας Χαράλαμπου (Λάμπη) Γεωργακόπουλου, που έφυγε σήμερα ξαφνικά από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Ο εκλιπών ήταν εκπαιδευτικός που υπηρέτησε μεταξύ άλλων και στο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης. Διακρινόταν για το ήθος την ευγένεια και τον ακέραιο χαρακτήρα, που τον έκαναν να ξεχωρίζει.

Να είναι αναπαύμενος.

Κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εντυπωσίασε στο The Voice ο νεαρός Αγρινιώτης Θοδωρής Κουτσουπιάς!

Εντυπωσίασε στο «The Voice» ο νεαρός Αγρινιώτης Θοδωρής Κουτσουπιάς!

Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο νεαρός Αγρινιώτης Θοδωρής Κουτσουπιάς στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ, «The Voice of Greece»

04 Οκτ 2025

Ετικέτες: Δάφνη Ναυπάκτου, θάνατος, ΛΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ναύπακτος

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;