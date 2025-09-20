Πένθος σε Θέρμο και Πετροχώρι για τον θάνατο του συνταξιούχου καθηγητή Τάκη Σαγώνα

Βαρύ πένθος σκόρπισε σε Θέρμο και Πετροχώρι η είδηση του θανάτου του συνταξιούχου καθηγητή Δημήτριου (Τάκη) Σαγώνα του Χρήστου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο εκλιπών υπηρέτησε για πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διδάσκοντας στο σχολείο του Θέρμου.

Από τα χέρια του πέρασαν πολλές γενιές μαθητών, αφήνοντας σε όλους ανεξίτηλες μνήμες, καθώς υπήρξε αγαπητός και αφοσιωμένος στο έργο του.

Ο Δημήτριος Σαγώνας διέμενε μόνιμα στο Θέρμο, ενώ καταγόταν από το Πετροχώρι Θέρμου.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πετροχωρίου στις 5:00 μ.μ.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 4:30 μ.μ.

