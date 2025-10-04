Πένθος σε Αγρίνιο και Θέρμο για τον θάνατο του Σπύρου Λαμπρόπουλου

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην κοινωνία του Θέρμου, στο Αγρίνιο αλλά και γενικά στην περιοχή , η είδηση του θανάτου του Σπύρου Λαμπρόπουλου του Ευθυμίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Ο εκλιπών ήταν μηχανολόγος μηχανικός και διέμενε μόνιμα στο Αγρίνιο, όπου δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά για πολλά χρόνια, συνεργαζόμενος με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στους συναδέλφους του όσο και στους συγχωριανούς του, γνωστός για την ευγένεια, την εξυπηρετικότητα και την αγάπη του για τον τόπο του, το Θέρμο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο Δοκίμι Αγρινίου, στις 3:00 το μεσημέρι.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 2:30 μ.μ. ώστε να μπορέσουν συγγενείς και φίλοι να τον αποχαιρετήσουν.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

