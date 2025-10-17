Πένθος σε Αγρίνιο και Αθήνα για την απώλεια του Κωνσταντίνου Μακεδόνα - Αύριο το τελευταίο αντίο

Θλίψη σκόρπισε σε Αγρίνιο και Αθήνα η είδηση για την απώλεια του 48χρονου Κωνσταντίνου Μακεδόνα, ο οποίος είχε μεγαλώσει στο Αγρίνιο. Ο 48χρονος διατηρούσε φιλικές επαφές με πολλούς από το Αγρίνιο αν και διέμενε μόνιμα στην Αθήνα.

Ο Κωνσταντίνος μάλιστα ήταν πατέρας ενός παιδιού και ενεργό μέλος της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τελευταίο αντίο στον 48χρονο θα που συγγενείς και φίλοι αύριο Σάββατο 18.10.25 στις 11.30 στο Β Νεκροταφείο Αθηνών, στον Ι.Ν. του Αγίου Ισιδώρου.

