Πένθος για τον ευρωβουλευτή Νίκο Αναδιώτη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Σπύρος, γνωστός Αιγιώτης ακτινολόγος

Δύσκολες στιγμές για τον Ευρωβουλευτή της ΝΙΚΗΣ Νίκο Αναδιώτη καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Σπύρος.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας αφού ο Σπύρος Αναδιώτης, Ιατρός-Ακτινολόγος, υπήρξε ένα από τα πιο αξιόλογα και λαμπρά μέλη της. Θεωρείτο εξαίρετος επιστήμονας και πρωτίστως, προσιτός και αγαπητός σε όλους, όπως αναφέρει το aigiovoice.gr.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην Καλλιθέα Αιγίου.

Εκεί θα πουν το τελευταίο «αντίο», η σύζυγός του Κατερίνα, τα παιδιά του Γιώργος και Ειρήνη, Νίκος και Βασιλική, τα εγγόνια Σπύρος, Κωνσταντίνος Μάριος και Κατερίνα, τα αδέλφια του Στάθης, Θύμιος και Κυριακή Μαρούτσου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

Σήμερα Τρίτη 4/11/2025 συνεδρίασε εκτάκτως το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου, λόγω της θλιβερής είδησης του θανάτου του συναδέλφου Αναδιώτη Σπυρίδωνα, ακτινολόγου, και αποφάσισε ομόφωνα:

1. να εκφράσει συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντα

2. να παραστεί αντιπροσωπεία του ΔΣ στην νεκρώσιμο ακολουθία

3. να κατατεθεί στην μνήμη του, αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό στο ΕΚΑΜΕ-ΑμεΑ Αιγίου

4. να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο