Πένθος για τη Ζόζεφιν: Η αγαπημένη της γιαγιά πνίγηκε σε παραλία της Αττικής

Σοκ στη Βραυρώνα, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) ενώ έκανε το μπάνιο της. Σύμφωνα με το togegonos.gr, πρόκειται για τη γιαγιά της τραγουδίστριας Ζόζεφιν .

Σε κατάσταση σοκ η Ζόζεφιν

Η γυναίκα φέρεται να πανικοβλήθηκε όταν ο καιρός άλλαξε απότομα και τα κύματα δεν της επέτρεψαν να επιστρέψει στην ακτή.

Λουόμενοι την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να προσπαθούν επί 20 λεπτά να την επαναφέρουν, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Η κυρία Ειρήνη, όπως ήταν το όνομά της, είχε πολύ στενή σχέση με τη Ζόζεφιν και την οικογένειά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μαζί με τη μητέρα της έσπευσαν στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε η σορός της αγαπημένης τους γιαγιάς.



