Πενθήμερο με βροχές και καταιγίδες στα Δυτικά – Πέφτει η θερμοκρασία

Μετά το «δεύτερο καλοκαίρι» που ζήσαμε αυτήν την εβδομάδα, ο καιρός μπαίνει σταδιακά σε φθινοπωρινό κλίμα. Από σήμερα τα σύννεφα και οι βροχές θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά, ενώ αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς στα social media περιγράφει πως ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός τόσο σήμερα όσο και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά –για την εποχή- επίπεδα.

«Ήπιος φθινοπωρινός καιρός με τοπικά φαινόμενα κυρίως στη δυτική Ελλάδα και με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή», έγραψε στη λεζάντα. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ μέχρι και την Τρίτη (04.11.2025) βροχές και καταιγίδες θα σφυροκοπούν τα δυτικά χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις για ακραία φαινόμενα.

Από την Τρίτη μάλιστα η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν το πολύ τα 5 μποφόρ τοπικά.

Ο καιρός σήμερα 31-10-2025



Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βράδυ στα δυτικά και τα νότια.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 01-11-2025

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 03-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 04-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.

newsit.gr