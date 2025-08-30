Πέντε συλλήψεις νεαρών στο Αγρίνιο για ναρκωτικά – Είχαν ακόμη και σε μορφή «σοκολάτας» ναρκωτικά

Πολλές ήταν οι συλλήψεις νεαρών για ναρκωτικά που έκανε το βράδυ της Παρασκευής 29.08.25 η Δίωξη Ναρκωτικών Αγρινίου στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, στις 20.30 της Παρασκευής μετά από αξιοποίηση πληροφοριών συνέλαβε δύο νεαρούς στο κέντρο της πόλης, έναν 19χρονο και έναν 29χρονο. Ο 19χρονος φέρεται να είχε πάνω του ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο με κάνναβη, 3 γραμμάρια κάνναβης και χρήματα, ενώ ο 29χρονος φέρεται να είχε πάνω του ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο με κάνναβη. Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά των αστυνομικών διότι αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του, ενώ η δικογραφία σε βάρος του 26χρονου είναι για κατοχή.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 21.30, συνελήφθη ακόμη ένας νεαρός, 23 ετών, ο οποίος οδηγούσε ΙΧ και φέρεται να είχε πάνω του 17,6 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα συνελήφθησαν δύο 33χρονοι, διότι φέρεται να είχαν πάνω τους συσκευασίες με αποξηραμένη κάνναβη. Ο ένας φέρετε να είχε 1,5 γραμμάρια σε μορφή σοκολάτας, ενώ ο έτερος 1,7 γραμμάρια αποξηραμένες κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.