Πέντε συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου στη Χαλκίδα – Εμπλοκή τουλάχιστον οχτώ ατόμων στο επεισόδιο

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 23χρονου στη Χαλκίδα, ενώ στο αιματηρό επεισόδιο συμμετείχαν οχτώ τουλάχιστον άτομα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι δύο εξ αυτών έφεραν τραύματα μετά την συμπλοκή.

Στο αιματηρό επεισόδιο συμμετείχαν οχτώ τουλάχιστον άτομα, τα οποία δεν έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν.

Δύο επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες

Πίσω από τα δύο αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα βρίσκονται οπαδικά κίνητρα.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11 χθες (03/11/25) το βράδυ επί της οδού Ληλαντίων στη Χαλκίδα, όταν ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 23χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Παρά το γεγονός ότι το θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον εγκατέλειψαν εκεί και έφυγαν από το Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση.

Λίγη ώρα μετά, δεύτερο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου νεαρός άνδρας βρέθηκε αιμόφυρτος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος από την Αστυνομία.

