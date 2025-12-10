Πεντάκορφο Αγρινίου: Παγκόσμια Ημέρα Βουνού στις πλαγιές του Παναιτωλικού Όρους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, το Πεντάκορφο Αγρινίου γίνεται το επίκεντρο ενός ξεχωριστού αφιερώματος στο επιβλητικό Παναιτωλικό Όρος.

Η 11η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Βουνού, μια ημερομηνία-ορόσημο που υπενθυμίζει τον ζωτικό ρόλο που παίζουν τα ορεινά οικοσυστήματα στη ζωή μας, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για την προστασία και την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Στην Ελλάδα, με την πλούσια ορεινή της φυσιογνωμία, αυτή η μέρα αποκτά έναν ιδιαίτερο, βαθιά συνδεδεμένο με την παράδοση τόνο. Γιορτάζουμε την ημέρα αυτή με ένα ειδικό αφιέρωμα στο επιβλητικό Παναιτωλικό Όρος της Αιτωλοακαρνανίας, με σημείο συνάντησης το γραφικό Πεντάκορφο.

Το Πεντάκορφο, ένα αυθεντικό ορεινό χωριό, γίνεται η αφετηρία μας. Οι φιλόξενοι κάτοικοί του, γνήσιοι θεματοφύλακες της ορεινής ζωής, μας υποδέχονται με μεγάλη χαρά. Η ζεστασιά τους είναι η πρώτη μας ενέργεια, πριν ξεκινήσουμε όλοι μαζί την πορεία μας προς τις πλαγιές του βουνού.

