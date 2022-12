Πελέ: Έχει αρχίσει ν’ αποχαιρετάει συγγενείς και φίλους, λέει η οικογένειά του

Συνέχεια στις πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Πελέ δίνει η οικογένειά του με «διαρροές» προς τον Τύπο.

Έτσι, σύμφωνα με αυτές, φαίνεται πως η κατάσταση της υγείας του Βραζιλιάνου άσου έχει επιδεινωθεί και πως έχει αρχίσει να λέει «αντίο» στους δικούς του ανθρώπους. Τις προηγούμενες ώρες υπήρξαν φήμες πως ο Βραζιλιάνος θρύλος έχει αρχίσει να αποχαιρετάει τους φίλους και τους συγγενείς του από το κρεβάτι του νοσοκομείου και πλέον φαίνεται πως επιβεβαιώνονται.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e

