Πειραιάς: Πάνω από 38 κιλά κοκαΐνη σε κοντέινερ με μπανάνες

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και έπειτα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling και risk analysis), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ναρκωτικών της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε., εντόπισαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 38 κιλών και 200 γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με 1.080 χαρτοκιβώτια με μπανάνες.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε, εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.

Στο σημείο δεν παρουσιάστηκε κάποιος για να παραλάβει την ποσότητα και έτσι εικάζεται ότι με κάποιο τρόπο πιθανόν οι εμπλεκόμενοι να είχαν ειδοποιηθεί για την έφοδο της Δίωξης Ναρκωτικών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι παραλήπτες της μεγάλης αυτής ποσότητας που εκτιμάται πως θα κατέληγε στην εγχώρια αγορά και σε πολλαπλάσιες ποσότητες αφού επρόκειτο για καθαρή κοκαΐνη που με την κατάλληλη νόθευση θα μπορούσε ακόμη και να τριπλασιαστεί ως ποσότητα.