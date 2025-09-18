Πειραιάς: Νεκρός κρατούμενος που απαγχονίστηκε με την μπλούζα του σε Αστυνομικό τμήμα

Νεκρός εντοπίστηκε σε Αστυνομικό τμήμα στον Πειραιά ένας κρατούμενος μέσα στις τουαλέτες των κρατητηρίων που απαγχονίστηκε με την μπλούζα του.

Το συμβάν σύμφωνα με την αστυνομία έγινε τα μεσάνυχτα, σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου όπου ένας αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος (με χρήση της μπλούζας του) στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από συγκρατούμενό του, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη -5- συγκρατούμενοί του.

Ο αυτόχειρας είχε συλληφθεί το απόγευμα της 16ης Σεπτεμβρίου 2025 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του και συγκεκριμένα για τα αδικήματα της απειλής, σωματικής βίας και παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο θανόν κατά την διάρκεια της κράτησής του, είχε μεταφερθεί με πρωτοβουλία των Αστυνομικών, για ψυχιατρική εκτίμηση σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, όπου κρίθηκε από τους αρμόδιους Ιατρούς ότι δεν έχρηζε νοσηλείας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί, όπως προβλέπεται, είχαν προχωρήσει στην αφαίρεση όλων των δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων (κορδόνια κλπ) και ο κρατούμενος έφερε τον απολύτως απαραίτητο ρουχισμό.

Για το περιστατικό κλήθηκε και μετέβη στο σημείο Ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας. Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

