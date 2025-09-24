Πειραιάς: Νεκρός 20χρονος ναυτικός στο Blue Star Chios - Πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα στο γκαράζ

Σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σε πλοίο της Blue Star Chios στο λιμάνι του Πειραιά, με νεκρό 20χρονο ναυτικό που πιάστηκε σε συρόμενη πόρτα στο γκαράζ.

Ο άτυχος ναυτικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Ο 20χρονος ημεδαπός ναυτικός και μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά. Την ώρα της τραγωδίας, έκανε εργασίες στο γκαράζ του πλοίου καθώς ήταν καθαριστής μηχανής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Κηρύχθηκε απεργία στο πλοίο

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Chios, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου. Τα δύο σωματεία τονίζουν ότι «ως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Πηγή: in.gr