Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί

Την παραίτηση του υπέβαλε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατείχε το αξίωμα για λιγότερο από ένα μήνα.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του, μετέδωσε τη Δευτέρα το BFM TV, επικαλούμενο ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

Ο Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του και πλέον ψάχνει νέο πρωθυπουργό για τη χώρα του. Αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, σε λίγους μήνες θα αναγκαστεί να προκηρύξει εκλογές.

Πηγή: ertnews.gr