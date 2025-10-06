Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί
Την παραίτηση του υπέβαλε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατείχε το αξίωμα για λιγότερο από ένα μήνα.

 

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του, μετέδωσε τη Δευτέρα το BFM TV, επικαλούμενο ανώνυμες κυβερνητικές πηγές.

 

Ο Μακρόν έκανε αποδεκτή την παραίτηση του και πλέον ψάχνει νέο πρωθυπουργό για τη χώρα του. Αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, σε λίγους μήνες θα αναγκαστεί να προκηρύξει εκλογές.

