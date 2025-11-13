ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος εναντίων ΔΣ ΚΕΔΕ για την κατανομή των Κεντρικών αυτοτελών πόρων

Ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντάρας ανέφερε: “Είναι λάθος να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομική επιβίωση των μικρών Δήμων, χωρίς συζήτηση, χωρίς συνεννόηση, χωρίς στοιχειώδη σεβασμό στη συλλογική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.

Την στιγμή που οι μικροί Δήμοι της περιφέρειας δίνουν αγώνα επιβίωσης με περιορισμένα μέσα και ελάχιστους πόρους, με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) αποφάσισε την ανακατανομή της έκτακτης καταβολής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), με τρόπο που ευνοεί κατάφωρα τους μεγάλους Δήμους της χώρας, εις βάρος των μικρών των μεσαίων και περιφερειακών.

Η απόφαση αυτή αφαιρεί από τους μικρούς Ορεινούς Δήμους και μεσαίους Δήμους, το δικαίωμα να ανασάνουν οικονομικά.

Οι μεγάλοι Δήμοι, που ήδη έχουν δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα –όπως το ΕΣΠΑ, επιλέγουν να πάρουν και το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, οδηγώντας τους μικρούς Δήμους σε οικονομικό μαρασμό.

Με επιστολή μου ζήτησα την σύγκληση του ΔΣ της ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ της σχετικά με το θέμα αλλά και την συζήτηση που τέθηκε για την εκ νέου αλλαγή των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ !

Να γνωρίζουν, όσοι πρέπει να γνωρίζουν, ότι η αυτοδιοίκηση είναι ανεξάρτητη απο κόμματα και παρατάξεις.