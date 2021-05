ΠΔΕΔΕ: Εκπαιδευτική Καινοτομία στο online Συνέδριο μας με τον αριθμό ρεκόρ των 5.901 συμμετεχόντων!

Με πολύ μεγάλη επιτυχία έληξε την Κυριακή 9 Μαΐου το διαδικτυακό Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M educators&education».

Το Συνέδριο τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) (Αρ. Πρωτ. 37527/ΓΔ4/2-4-2021) και συνδιοργανώθηκε από το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Την Επιστημονική ευθύνη του Συνεδρίου είχαν οι Δρ. Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής Ε.Α.Π. και Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας.

Το Συνέδριο υποστηρίχθηκε από την Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, την Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση S.T.E.M. (E3STEM), την ΕλληνοΓερμανική Αγωγή, καθώς και από άλλα 14 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. από όλη την Ελλάδα(1ο Κεντρικής Μακεδονίας, 1ο Ιονίων Νήσων, 1ο Νοτίου Αιγαίου, 2ο Βορείου Αιγαίου, 2ο Κεντρικής Μακεδονίας, 2ο Νοτίου Αιγαίου, 3ο Αττικής, 4ο Αττικής, 5ο Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας). Επιπλέον, τοΣυνέδριουποστηρίχθηκεαπότηΔιεθνήΚοινότηταΕκπαιδευτικώνScientix, τοέργο “STEAMonEdu: Competence development of STE(A)M educators through on line tools and communities” καιταέργα “STEAM-IT”, “CHOICE” & “GEMIN”.Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Έργων οι κ.κ. Παπαδάκης Σπυρίδων, Μπαλωμένου Αθανασία και Γαριού Αγγελική (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου)ενώ Υπεύθυνη Υλοποίησης των έργων της ΠΔΕΔΕ είναι η κ Σαρλή Έλενα (Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτησαν ο Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής εκπροσωπώντας την Υπουργό Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων και εκ μέρους των διοργανωτών οι κκ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Μιχάλης Παρασκευάς, Καθηγητής στο Παν. Πελοποννήσου και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» και Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής και Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ε.Α.Π. Μεταξύ άλλων, παρενέβησαν η Νικολέττα Γιαννούτσου από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η AguedaGras-Velazquez από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Scientix, ο Σοφοκλής Σωτηρίου, Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης τηςΕλληνογερμανικής Αγωγής, η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κοινωνικής Προσφοράς της Vodafone Ελλάδος, ο Σαράντος Ψυχάρης, Καθηγητής στην ΑΣΠΑΙΤΕ και Πρόεδρος της Ε3ΣΤΕΜ, ο Τάσος Μικρόπουλος, Καθηγητής στο Παν. Ιωαννίνων και Προέδρος της ΕΤΠΕ και ο Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Συντονιστής της Επιστημονικής Επιτροπής STEAM του ΕΛ/ΛΑΚ.

Η συμμετοχή όχι μόνο εκπαιδευτικών αλλά εκπαιδευτών όλων των βαθμίδων, επιστημόνων, ερευνητών και φοιτητών έφθασε πολύ κοντά στα 6.000 άτομα. Κατά μέσο όρο, περισσότερα από 500 άτομα παρακολούθησαν κάθε προσκεκλημένη ομιλία, ενώ περισσότερα από 3.100 άτομα συνολικά παρακολούθησαν το Συνέδριο καθεμία από τις τρεις ημέρες. Με χαρά τονίζουμε τη σημαντική συμμετοχή των γυναικών, στη διοργάνωση, το πρόγραμμα και το ακροατήριο. Στην έρευνα ικανοποίησης, τουλάχιστον το 96% των συνέδρων δήλωσαν ότι οι προσδοκίες τους από το Συνέδριο ικανοποιήθηκαν, καθώς απέκτησαν νέες και ουσιαστικές γνώσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επιστημονική και επαγγελματική τους ανέλιξη. Τα σχόλια όλων των συνέδρων ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά, δηλώνοντας (σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99%) κυρίως την ανάγκη να υπάρξει συνέχεια ανάλογων εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών – επιστημονικών δράσεων, που ανοίγουν τους ορίζοντες, ενισχύουν την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών και προσφέρουν θετικά σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.

Κορυφαίοι διεθνώς ακαδημαϊκοί και ερευνητές από το χώρο της εκπαίδευσης STE(A)M μοιράστηκαν το βήμα με εκπαιδευτικούς και μαθητές οι οποίοι έλαβαν ενεργό ρόλο εισηγητών/τριων σε καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στα σχολεία από άκρη σε άκρη της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Στις προσκεκλημένες ομιλίες, το κοινό άκουσε για την STE(A)M διάσταση της Πολυπλοκότητας και της Κβαντικής Υπολογιστικής και τις δυνατότητες που παρέχουν στην εκπαίδευση STE(A)M το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) και η Εναέρια Ρομποτική (drones), ενημερώθηκε για τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τη σημασία της Υπολογιστικής Σκέψης και της Ενοποιημένης Προσέγγισης αλλά και το ρόλο του Ανοικτού Σχολείου στην εκπαίδευση STE(A)M, είδε απτά παραδείγματα μετασχηματισμού της διδασκαλίας και πρακτικών με σύγχρονες τεχνολογίες και ενεπλάκη σε συζητήσεις αναφορικά με την Κοινωνική Δικαιοσύνη στην εκπαίδευση STE(A)M.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να δουν εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα, να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες (Arduino, AppInventor κα) και πεδία εφαρμογής (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ενέργεια, Τέχνη, αλλά και Ελληνική Επανάσταση, Origami κ.α.) της εκπαίδευσης STE(A)M, να προβληματιστούν σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και να γνωρίσουν διεθνή σχετικά έργα (STEAMonEdu, CHOICE κ.ά.), δίκτυα (eTwinning) και πλατφόρμες (Scientix).

Την Παρασκευή 7 Μαΐου βραβεύτηκαν σε ειδική συνεδρία οι καλύτερες φωτογραφίες και πρακτικές εκπαίδευσης STE(A)M με τη χορηγία της Vodafone Ελλάδας και του προγράμματος GenerationNext. Κατά το κλείσιμο του συνεδρίου την Κυριακή 9 Μαΐου, απονεμήθηκε με τη χορηγία του Ε.Α.Π. από τον Καθηγητή Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, Πρόεδρο του Ε.Α.Π., το Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας, στην εισήγηση των Σ. Κοτρέτσου, Ε. Κοντογούρη, Γ. ΡέππακαιΠ. Θεοχαρίδου, μετίτλο: «200 YearssincetheGreekRevolution-200 YearsPaper: aSTEAMScenario». Στο Συνέδριο εντάχθηκαν μουσικές παρεμβάσεις από την Φιλαρμονική Γαστουρίου Κέρκυρας «Ομόνοια», με αρχιμουσικό τον κ. Σ. Ράλλη και μουσικά σύνολα σχολείων.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, σε επτά (7) παράλληλες συνεδρίες και δεκαπέντε (15) ζώνες, παρουσιάστηκαν 11 προσκεκλημένες ομιλίες, 54 εισηγήσεις, 52 διδακτικές πρακτικές και 30 ειδικές συνεδρίες. Η προβολή των συνεδριών γινόταν ταυτόχρονα και από κανάλια στο YouTube. Οι καταγραφές ορισμένων συνεδριών έχουν αναρτηθεί (προς το παρόν χωρίς επεξεργασία) στο κανάλι YouTube του Συνεδρίου (https://steamonedu.eu/el/steam2021conference/) και του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/2216). Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σύντομα από τον Εκδοτικό Οίκο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π). Το πλήρες πρόγραμμα και ο τόμος των περιλήψεων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (https://steamonedu.eu/el/steam2021conference/).

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους/ες τους/τις εισηγητές, οι οποίοι/ες αποτέλεσαν πηγή έμπνευση στους/στις συναδέλφους, όπως καταγράφηκε στα σχόλια, αλλά και όλους/ες όσοι/ες παρακολούθησαν το Συνέδριο και έδωσαν αφορμή για περαιτέρω σκέψη με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους.Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας από την ερευνητική ομάδα DAISSyτου Ε.Α.Π., το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και τα 14 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας, η συνεργασία και η δύναμη των οποίων απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες της Ελληνικής εκπαίδευσης, όταν οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτή αισθάνονται ότι ανήκουν στο ίδιο «συνεχές» και επιδιώκουν κοινούς στόχους.

