Παύλος στο μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: «Η Ελλάδα είναι η αγάπη μας, είναι στο αίμα μας, στην ψυχή μας»

Με πρωτοβουλία του Αρχιεπίσκοπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα τελεστηκε στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας στο Bayswater η επιμνημόσυνη δέηση για την μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου υπο την παρουσία μόνο της τέως βασιλικής οικογένειας και πολλών φίλων του εκλιπόντος.

Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο γιος του Κωνσταντίνου Παύλος όταν έκανε την επιμνημόσυνη ομιλία τονιζοντας οτι. όσο περνά ο καιρός συνειδητοποιεί την απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπούσε πολύ.

Στην συνέχεια σε δήλωσή του ο Παύλος αναφέρθηκε στις ημέρες που η οικογένεια εκκλησιάζονταν στην Αγία Σοφία ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους τίμησαν τον πατέρα του στο Λονδίνο και στο Ουίνδσορ.

Ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον βασιλιά Κάρολο για τη διοργάνωση της χθεσινής Ευχαριστήριας Θείας Λειτουργίας στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου..

Συμπλήρωσε: «Η Ελλάδα είναι η αγάπη μας, είναι στο αίμα μας, στην ψυχή μας και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε για την πατρίδα μας».

Ο Νικόλας θέλησε επίσης να ευχαριστήσει τον κόσμο που «μας έχει αγκαλιάσει και υποστηρίξει» όλον αυτό το χρόνο από το θάνατο του πατέρα του.

Queen Camilla led the Greek, Spanish, Danish and British Royal Families at the Memorial Service for the late King Constantine II of Greece at St George’s Chapel in Windsor Castle.

https://t.co/QLtxJg5aeP

